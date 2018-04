Nadine Mann ist es tatsächlich gelungen, zwischen Kaan und Patrick Zwietracht zu säen. Für eine Trennung der beiden bedarf es nur eines kleinen Schrittes, den Nadine gern zu gehen bereit ist, handelt sie ja schließlich quasi im Auftrag von Prof. Nevin Gül, Kaans Mutter. Nadine begreift allerdings zu spät, dass man in der Rosenstein-Klinik immer mit allem rechnen muss.



Dr. Luna Haller und Martha Obongo, die neue Krankenschwester, verstehen sich prächtig. Luna tut es gut, nach der Trennung von Jonas eine neue Bezugsperson zu haben.



Peter Wagner ist es tatsächlich gelungen, Bernd Lang eine neue Stelle zu besorgen - in Kiel! Grit Lang ist entsetzt und will unbedingt verhindern, dass ihr Sohn wegzieht. Ihr entgeht dabei jedoch, dass Peter immer öfter vergisst, seine Tabletten zu nehmen - und verwirrt in einem Demenzschub das Haus verlässt.