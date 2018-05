In der Klinik liegen derzeit die Nerven blank, denn der Zustand von Oskar Bosch, Kaans Sohn, hat sich drastisch verschlechtert. Patrick steht Kaan in der Sorge um den Jungen bei, während dieser versucht, Oskar als Test-Patient in eine amerikanische Studie zu bringen. Doch dort ist kein Platz frei.



Martha weiß weder ein noch aus: Immer noch wird sie von ihrem gewalttätigen Ex-Freund bedrängt. Luna Haller merkt unterdessen, dass sie dabei ist, sich in ihren Kollegen David Schick zu verlieben. Sie ahnt allerdings nicht, dass er ein düsteres Geheimnis hat.



Dann allerdings erhält Prof. Gül in ihrer Funktion als Klinikleitung ein Schreiben, das die Luftschlösser diverser Kollegen zum Einsturz bringen wird.