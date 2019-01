Diese steht nun vor einer schweren Entscheidung: Möchte sie wirklich jemandem Stammzellen spenden, wenn sie weiß, dass derjenige sie wegen ihrer Hautfarbe ablehnt?



Volker Beier fiebert seiner Vernissage in der Galerie Lang entgegen. Nur mühsam kann Valerie ihn überzeugen, auch ihren Vater einzuladen; Volker befürchtet, dass Peter Wagner in einem dementen Schub den Abend sprengen könnte. Die Ausstellungseröffnung endet tatsächlich in einem Fiasko - allerdings nicht wegen Peter.



Patrick schwebt im siebten Himmel: Chris hat ihn gebeten, zu ihm zu ziehen. Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn Patrick findet heraus, dass Chris Wirtschaftsprüfer ist und die Rosensteinklinik privatisiert werden soll. Spielt Chris ein falsches Spiel und hat sich nur an ihn rangemacht, um an interne Informationen über die Klinik zu kommen?