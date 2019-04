Folge 2: Inseln

Noch während Prof. Magnus Eisner versucht, beim Amtsgericht einen vorübergehenden Betreuer für Judith einsetzen zu lassen, entscheidet sich Valerie für die Gabe von Blutkonserven. Im letzten Moment kann das Leben des Kindes gerettet werden; als die Eltern die Wahrheit erfahren, wenden sie sich von ihrer Tochter ab und verstoßen sie. Valerie steht vor dem größten Konflikt ihrer Karriere, denn die kleine Judith möchte von ihr wissen, wo ihre Eltern sind.



Pam Klein ist in der Schule in eine Schlägerei mit der gleichaltrigen Alma Reithmeyer geraten, der sie die Nase gebrochen hat. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Klinik, genauso wie die Feststellung, wie attraktiv der Ehemann der neuen Leitenden Oberärztin ist. Holger hingegen macht sich Sorgen - das Verhalten seiner Tochter wird immer merkwürdiger.



Schwester Nanny hat sich in den Kopf gesetzt, eine dauerhafte Rolle im Leben von Dr. Bernd Lang spielen zu wollen, und tut alles dafür, dass sich auch bei ihm der Gedanke festsetzt. Lang verfolgt aber gerade ganz andere Interessen, hat er doch herausgefunden, dass die "Verkünder des Lichts" im Restaurant von Patrick Keller tagen - dem Lebensgefährten von Prof. Eisner.



Als Valerie im Haus ihres Vaters durch Zufall auf ein geheimnisvolles Foto stößt und dessen Hintergrund erfahren möchte, setzt sie eine Lawine in Gang, die die bisher friedvolle Vergangenheit der Familie Wagner-Klein bis ins Mark erschüttern könnte.