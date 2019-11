Bei den Kleins hängt unterdessen der Haussegen schief: Holger kann nicht fassen, dass sich seine Frau ohne Absprache für die Chefarztstelle ins Spiel gebracht hat. Bei Erfolg würde das bedeuten, dass sie noch weniger Zeit für die Familie hat.



Nach ihrer ersten, gemeinsam verbrachten Nacht fällt es Dr. Luna Haller und Dr. Jonas Müller schwer, mit der Situation umzugehen - sind sie ein Paar oder haben sie nur ihre Freundschaft um ein paar intime Erkenntnisse erweitert?



Carolin Wagner fällt der Spagat, Patrick Keller nach dem Tod seines Lebensgefährten auf andere Gedanken zu bringen und gleichzeitig ihren dementen Vater zu betreuen, zunehmend schwerer. Sie kann es kaum glauben, als sich ausgerechnet Oberschwester Gundula anbietet, bei der Betreuung von Peter Wagner auszuhelfen. Was die Familie nicht weiß: Die Oberschwester ist schon seit Jahren heimlich in den ehemaligen Chefarzt verliebt.



In die Klinik wird die zehnjährige Mara Heinrich eingeliefert, deren Zustand sich wegen ihrer Mukoviszidose-Erkrankung zunehmend verschlechtert - wenn sie nicht rechtzeitig eine neue Lunge bekommt, wird sie sterben. Durch Zufall erfährt Max Klein, dass Mara eine Löffelliste hat; eine Liste mit noch zu erledigenden Dingen, bevor sie "den Löffel abgibt". Max schmiedet einen geheimen Plan, ihr bei der Abarbeitung einiger Punkte zu helfen - und ahnt nicht, dass er Mara damit in Lebensgefahr bringt.