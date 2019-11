Die Pharmareferentin Yasemin Yilmaz geht zum Angriff über: Sie will den Assistenzarzt, Dr. Jonas Müller, in ihrem Bett haben. Mit den ihr zur Verfügung stehenden Waffen gelingt es ihr geschickt, Luna Haller weiter ins Abseits zu drängen - mit durchaus schmerzhaften Konsequenzen für Luna.



In Valeries Zimmer wird die zwölfjährige Lea Gärtner gelegt. Das Mädchen hat unerklärliche Ohnmachtsanfälle und wird von Christina Walter, der Lebensgefährtin ihres Vaters, in die Klinik gebracht. Valerie merkt schnell, dass das an chronischer Müdigkeit und unklarem Gewichtsverlust leidende Mädchen massiv gegen Christina rebelliert - die erste Frau im Leben des Vaters seit dem frühen Tod der Mutter. Sollte hier ein Zusammenhang zu ihren unerklärlichen Krankheitssymptomen bestehen?