Am Steuer saß ihr 18-jähriger türkischer Freund Bora, von dem Hans Schmidt nichts weiß. Als Nadine erfährt, dass sie schwanger ist, spitzen sich die Ereignisse zu.



Während Holger von der Familie gedrängt wird, Anzeige wegen Körperverletzung gegen Schmidt zu erstatten, kapselt dieser sich immer mehr von der Außenwelt ab. Valerie ist klar, dass er unter Schock steht, und sie versucht zu helfen. Peter nimmt Madame Chantals Ratschlag ernst und plant einen Ausflug in seine Vergangenheit, der große Konsequenzen für die Gegenwart haben könnte.



Auch Patrick ist schockiert: Seine Eltern sind auf der Durchreise und haben sich zu Besuch angemeldet. Um Ruhe vor unnützen Diskussionen zu haben, bittet er Magnus, noch einen Abend das perfekte Paar zu geben. Magnus willigt ein, doch der Abend wird zum Desaster.



Bernd Lang und seine Mutter haben sich bei Nanny entschuldigt, doch die kann sich nur bedingt freuen - nach dem Streit in der Galerie hatte sie einen One-Night-Stand, und nun spricht vieles dafür, dass sie schwanger ist. Obwohl sie sich nicht sicher sein kann, tritt sie gleich die Flucht nach vorn an und informiert Bernd über seine Vaterschaft.