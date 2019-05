Folge 9: Rausch

Valerie ist entsetzt: Kann es sein, dass auch Pam Drogen nimmt? In welche Kreise ist ihre Tochter da geraten? Und inwieweit hängt ihr auffälliges Verhalten seit ein paar Wochen damit zusammen, dass Holger, seit er in Patricks Restaurant aushilft, weniger Zeit zu Hause mit den Kindern verbringt?



Carolin plant, auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt Christbaumschmuck zu verkaufen. Vor lauter Chaos zwischen der Anlieferung unzähliger Weihnachtskugeln und dem Probebacken der Plätzchen gerät völlig in Vergessenheit, Peter seine notwendigen Medikamente zu geben. Als auch noch Madame Chantal auftaucht, bekommt Valeries Vater einen weiteren Krankheitsschub. Er steht vollkommen neben sich und hält Max Klein für seinen Sohn. Valeries unglaublicher Verdacht erhält damit schreckliche Gewissheit.



Jonas hat herausgefunden, dass Luna die Medikamente für den Entzug ihres drogensüchtigen Bruders Till gestohlen hat, und will den beiden helfen. Doch Luna, die sich zunächst öffnet, lässt seine Hilfe nicht zu und weist ihn abermals zurück. Jonas ist klar, dass mittlerweile auch Luna professionelle Hilfe braucht.



Nachdem eine weitere Assistentin von Grit Lang gekündigt hat, springt Nanny bei der bevorstehenden Vernissage ein. Grit erwartet einen weltweit renommierten Kritiker als Gast, den sie Nanny persönlich zu betreuen bittet. Sie ahnt nicht, dass der Abend hierdurch in einem Eklat mit überraschenden Konsequenzen endet.