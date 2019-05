Nicht der einzige Konflikt für den Chefarzt: Während seine Beziehung zu Patrick immer noch auf Eis liegt, worunter beide leiden, ist er der Einzige, der weiß, dass Pamela Klein in ihrer neuen Clique immer häufiger zu Alkohol greift. Aus Loyalität zu seinem Patenkind verschweigt er das aber vor Valerie.



Als Oberschwester Gundula eine Inventur der Medikamentenbestände ankündigt, kommt es zwischen Luna Haller und Jonas Müller wegen der Betäubungsmitteldiebstähle zu einem heftigen Streit. Luna verschließt die Augen vor der Tatsache, dass sie auffliegen könnte. Doch dann die große Überraschung: Am Ende der Inventur stimmen die Bestände doch.



Am Ende eines harten Arbeitstages kommt es nochmals knüppeldick, als das Telefon klingelt: Eine Madame Chantal meldet sich besorgt mit der Nachricht, dass Peter Wagner sich in ihrem Etablissement in einem offensichtlichen Krankheitsschub auffällig benehme und nicht zu beruhigen sei. Damit nicht genug: Madame Chantal sieht auch noch Gisela Wagner, Peters verstorbener Frau, sowie Valeries und Carolins Mutter, verblüffend ähnlich.