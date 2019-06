Auch wenn Felix' Schicksal Valerie an ihre eigene Kindheit und ihre Schwester Carolin erinnert, steht es in der Familie Klein ausnahmsweise mal zum Besten - abgesehen von der Tatsache, dass Pam in Mathe schwächelt.



Holger organisiert das Unterwäschemodel Daniel als Nachhilfelehrer. Er spielt in Patricks schwuler Fußballmannschaft - und ist somit eigentlich keine Gefahr für die pubertierende Pam. Bis Holger herausfindet, dass Daniel bisexuell ist.



Patricks Mutter hat ihren Mann verlassen und wohnt vorübergehend bei Magnus - und somit auch bei ihrem Sohn, der seiner Mutter in dieser Phase noch weniger die eigene Trennung zumuten möchte. Magnus allerdings findet erstaunlich viel Gefallen an dieser Situation.



Grit ist euphorisch wegen Nannys Schwangerschaft. Sie ahnt nichts von Nannys Zweifeln, ob Bernd wirklich der Vater ist. Der aber weiß längst, dass er gar nicht infrage kommen kann.