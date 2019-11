Lunas Bruder Till taucht nach seinem Drogenentzug in der Rosenstein-Klinik auf und eröffnet ihr, dass er einen Job in Frankfurt bekommen hat und sich wünscht, dass Luna ihn begleiten möge. Jonas ist skeptisch: Schafft Luna es wirklich, sich von ihrem Bruder zu lösen?



Die 15-jährige Xenia Diercksen wird mit starken Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert. Um bei Professor Gül wegen seiner Förderung des Nachwuchses zu punkten, überlässt Dr. Lang vermeintlich großzügig den Eingriff Dr. Müller. Dieser ist aber sicher, dass hinter Xenias Symptomen mehr als nur ein Gallenstein steckt. Hilfe bekommt er hierbei von unerwarteter Seite.



Als Carolin Wagner alte Zeichnungen von "Pupsi und Pummel" findet - ein großer und ein kleiner Hase, für die sie sich als Kind Geschichten ausgedacht hat, um ihrer Schwester Valerie die Zeit im Krankenhaus zu erleichtern -, kommt ihr der Gedanke, daraus ein Kinderbuch zu machen. Aber ist die Idee, dass ausgerechnet Holger Klein die Geschichten zu ihren Illustrationen schreiben soll, wirklich der richtige Weg aus der finanziellen Krise der Familie Klein?