Vor der Klinik wird ein stark unterkühltes Baby gefunden - wie verzweifelt muss man sein, um sein hilfloses Kind wegzugeben? Als kurze Zeit später eine junge Frau aus dem Neckar gezogen wird, die sich offensichtlich das Leben nehmen wollte, beschleicht die Ärzte ein schrecklicher Verdacht.



Carolin ist fest entschlossen, ihrer Nichte Pam zu helfen, Kaan zurückzuerobern, und bereitet mit Patrick eine Überraschung für die beiden vor. Ein prinzipiell cleverer Plan, wenn sie nur den menschlichen Faktor eingerechnet hätten.



Peter Wagner scheint in seiner Demenz zunehmend verwirrter zu sein - nur so ist der Heiratsantrag an Oberschwester Gundula zu erklären. Oder?



Als bei Nanny Abel schließlich verfrüht die Fruchtblase platzt und die Wehen einsetzen, überschlagen sich die Ereignisse.