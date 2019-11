Jonas kann es nicht fassen - er hatte Sex mit Yasemin, was Luna dummerweise herausfindet. Jonas sitzt zwischen zwei Stühlen - ihm wird aber auch klar, was er wirklich will.



Carolin ist enttäuscht von Holger, dass er sie aus dem Buchprojekt, das ihre Idee war, herausgekickt hat und dieses allein vorantreibt. Nicht zuletzt deshalb hat Valerie wenig Lust, ihren Mann zu einer Buchpräsentation zu begleiten, zu der ihn dessen Verlegerin, Maren Donner, eingeladen hat. Holger wiederum genießt es, endlich einmal aufgrund seines Talents Anerkennung zu bekommen und im Mittelpunkt zu stehen - und vergisst seine Frau auf einem Barhocker. Der Abend nimmt einen überraschenden Verlauf.



Pam Klein kann es nicht fassen: Ihr Freund Kaan möchte keinen Sex vor der Ehe. Pam, die sich in den Kopf gesetzt hat, durch diesen Mann ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, geht verwirrt auf Abstand. Sie ahnt nicht, dass sich hinter Kaans Schutzbehauptung ein ganz anderes Geheimnis verbirgt.



Grit Lang kocht vor Wut: Berta Völker hat es tatsächlich geschafft, ihren Sohn Bernd um den Finger zu wickeln und dadurch in die Villa der Langs einziehen zu dürfen. Jetzt reicht es auch Nanny Abel, denn Berta zieht in den Raum, der als Kinderzimmer gedacht war. Die beiden sind sich einig: Die Alte muss weg. Aber Oma Völker weiß sich mit ihren ganz eigenen Mitteln zu helfen.