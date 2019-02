Deshalb bringt sie sie zur Untersuchung in die Rosenstein-Klinik. Zu ihrer Verwunderung trifft sie dort auf Dr. David Schick - den sie als Klientin aus seiner Zeit als Escort kennt. Susanne möchte an die alten Zeiten anknüpfen, was David ablehnt. Doch plötzlich steht er aus einem anderen Grund im Zentrum der Aufmerksamkeit: Lisa behauptet, bei einer Untersuchung von ihm sexuell belästigt worden zu sein.