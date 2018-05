Serien | Dr. Klein - Neu in der Serie: Daniel Hartwig

Das Team um Dr. Klein bekommt Zuwachs: Daniel Hartwig, alias Dr. David Schick, wird der neue Facharzt an der Rosenstein-Klinik. Im Interview erzählt er, was ihm an seiner Rolle gefällt und wie viel von seiner Figur tatsächlich in ihm steckt.