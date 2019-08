Ein letzter Quadrupel-Shot Espresso to go, dann geht es los in Richtung Sitzungssaal. "Ach so, eine Sache noch", ruft ihm Julia hinterher, und natürlich kann Eichwald sich angenehmere Menschen vorstellen, die ihm jetzt in den Weg springen, als Lutz van der Horst von der "heute-show".