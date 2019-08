In Eichwalds langer Politikkarriere spielten Inhalte meist nur eine Nebenrolle, von Inhaltsstoffen hat er sogar noch weniger Ahnung. Umso erstaunlicher, dass jetzt die Fraktionschefin ihn persönlich damit beauftragt, ein Gesetz für eine Lebensmittelampel auf den Weg zu bringen.



Ein Apfel bekommt ein grünes Zeichen, eine Tüte Chips ein rotes - im Prinzip ist alles ganz einfach. Bis plötzlich 30 Kollegen aus anderen Wahlkreisen vor der Tür stehen. Sie haben Angst um Arbeitsplätze in örtlichen Keks-, Wurst- und Eisfabriken - und bringen auch mehrere "klitzekleine" Änderungsvorschläge mit.



In vier Folgen erzählt die Serie von liebenswürdigen und manchmal naiven Arbeitern des Politikbetriebs, die von strengen Fraktionsvorsitzenden, jüngeren Konkurrenten und kritischen Journalisten vor sich her getrieben werden. Das Projekt wurde in die Hände einer jungen Produktionsfirma und eines jungen Regisseurs gelegt: Die Kundschafter Filmproduktion aus Berlin und Regisseur Fabian Möhrke ("Millionen") haben gemeinsam mit dem Erfinder und Autor der Serie, Stefan Stuckmann, als Showrunner eine moderne Vision der politischen Satire realisiert.



Schauspielergrößen wie Bernhard Schütz oder Maren Kroymann haben mit viel Spielfreude die deutsche Version einer Working-Place-Comedy im Politik-Umfeld bereichert.