Das fremde Herz

Er gibt Ellen den Laufpass. Dr. Franck und Matula werden in einem exklusiven Restaurant unfreiwillige Zeugen der letzten bösen Worte, die zwischen Milan und Ellen - im Beisein ihres Ehemannes - fallen. Ein Anruf unterbricht das unerfreuliche Gespräch.



Professor Milan fährt noch einmal in die Klinik, Frau Schäfer folgt ihm mit ihrem Wagen. Etwa eine Stunde später wird Milan vor seiner Villa im eigenen Auto erschossen. Ellens Ehemann wendet sich an Dr. Franck. Obwohl Schäfer seine Frau davor bewahren will, in den Skandal hineingezogen zu werden, belastet er sie indirekt mit seiner Aussage.



Dr. Franck bereitet Ellen auf das Verhör vor. Matula begibt sich undercover als Schauspieler ins Theater und erlebt als Schatten von Ellen bald eine Überraschung. Sie verlässt die Probe und sucht eine zwielichtige Bar auf, um dort etwas Wichtiges zu regeln.