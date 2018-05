Die letzte Präsentation

Nachdem die Präsentation eines Vorschlags zu einer Werbekampagne für ein neues Medikament jämmerlich fehlschlägt und ein wichtiger Kunde verlorengeht, gelingt es der Ratschke, die Schuld auf Gartz abzuwälzen, obwohl dieser erstmals nicht als Texter mitgewirkt hatte. Wegen seiner fristlosen Kündigung wendet sich Gartz an Rechtsanwalt Dr. Franck.



Doch der sieht wenig Chancen, mehr als eine Abfindung zu erstreiten. Wenige Tage später wird Gartz - der sich als tragende Säule der Agentur von Dr. Sontheim sieht - wegen Mordes an Bettina Ratschke verhaftet. Die Umstände der Tat sind scheinbar wieder so arrangiert worden, dass er für jemand anderen den Kopf hinhalten muss.



Dr. Franck und Matula müssen sich tief in das smarte Milieu der Designerkostüme und Mobiltelefone tragenden Artdirektoren einarbeiten, um den Fall zu lösen.