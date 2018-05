Eine offene Rechnung

Denn die Beamten erkennen einen plump vorgetäuschten Einbruch und vermuten, dass die Spuren der Tat vertuscht werden sollten. Hilgers Anwalt Dr. Franck interessiert sich zunächst für die Frage, wer ein Interesse daran haben könnte, die vermögende, aber unscheinbare Frau Hilgers zu töten und ihren Mann zu belasten.



Der erste Verdacht richtet sich gegen Hilgers Geliebte Karen Lehnert. So heißblütig sie ihn zuerst verschlang, so furienhaft ging sie auf ihn mit dem Messer los, als er Schluss machen wollte.



Als Matula das etwas konstruiert wirkende Alibi von Karen Lehnert überprüfen will, treten zwei weitere "interessante" Personen in Erscheinung: Lehnerts Busenfreundin Brigitte Steffens und ein Geldanleger namens Dr. Bauer, der von den Diensten Hilgers offensichtlich schwer enttäuscht worden ist.