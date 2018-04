Gefahr hinter Gittern

Bei Alexanders Mutter Vera stoßen die beiden Freunde Leo und Benni auf ein Familienfoto, das einen ganz anderen jungen Mann zeigt. Bennis Mandant ist nicht Alexander Neuhaus, es ist jemand ganz anderes, der dem Studenten nur vage ähnlich sieht. Auch Vera macht sich Sorgen um ihren Sohn und beauftragt Leo, ihn zu finden.



So trennen sich für kurze Zeit die Wege der beiden Freunde. Während Leo sich auf die Suche nach dem wirklichen Alexander macht, kümmert sich Benni um den Unbekannten im Gefängnis. Der telefoniert beinahe täglich mit einer gewissen Sandra Heise, einer jungen Schreinerin.



Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei Bennis Mandant um Heiko Gosch handelt. Sandra ist seine Verlobte und von ihm schwanger. Warum gibt sich Heiko als Alexander aus und sitzt dessen Strafe ab?



In der Zwischenzeit sticht Detektiv Leo in ein Wespennest. Bei der Durchsuchung von Alexanders Studentenwohnung wird er überfallen. Skrupellose Gangster scheinen in dem Fall ihre Finger im Spiel zu haben, und die sind sogar für Leo eine Spur zu brutal. Langsam keimt in ihm ein Verdacht.



Auch Benni spürt, dass der Aufenthalt im Knast für Ersatzhäftling Heiko unerträglich wird, sogar lebensbedrohlich: Er ist den Quälereien und Misshandlungen von Mitgefangenen ausgesetzt und leidet an einer Haftpsychose. Denn die Drohungen scheinen System zu haben und sollen Heiko davon abhalten, mit seinem Anwalt weiterhin Kontakt zu halten.



Benni entscheidet sich zu einer waghalsigen Aktion, bei der Leo ihm im letzten Moment zur Seite springt. Sie müssen alles aufbieten, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen.