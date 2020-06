Benni sieht sich mit Doris Eisner konfrontiert, der Agentin und Managerin von Geraldine. Sie nimmt den Strafverteidiger nicht ernst und spricht ihm jegliche Kompetenz ab. Derweil steht Leo vor ganz anderen Problemen, denn Geraldine ist ausgerückt. Er findet sie wild tanzend in einem Klub, in dem sie auch von einem jungen Mann bedroht wird.



Bald stoßen Benni und Leo auf Julian Riedel, einen Start-up-Unternehmer, der eine Verbindung zu dem Mordopfer aufweist. Aber nicht nur das: Julian Riedel führt Leo zu Georg Zeitz, einem reichen Unternehmer. Bei einem Undercover-Einsatz in dessen Villa findet Leo ein Porträt von Geraldine. Was steckt dahinter? Geraldine betont, nichts mit diesen beiden Männern zu tun zu haben.



Für Staatsanwältin Claudia Strauss ist Geraldine nach wie vor die einzige Tatverdächtige. Als sie Benni zu sich bittet, offenbart sie dem Strafverteidiger, dass seine Mandantin gegen die gerichtlichen Auflagen verstoßen hat und nun per Haftbefehl gesucht wird.



Leo und Benni scheint die Zeit davonzulaufen. Nach und nach kommen sie jedoch hinter das tragische Schicksal von Geraldines Leben. Als sie plötzlich wieder verschwindet, überschlagen sich die Ereignisse. Die beiden Freunde können sie schließlich aufspüren. Doch Geraldine befindet sich bereits in höchster Gefahr.