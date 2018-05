Heißes Geld

Als Ziegler in Begleitung von Dr. Franck zum Oberstaatsanwalt geht und sich selbst anzeigt, um der Bestrafung für ein schlimmeres Vergehen zuvorzukommen, wird er überraschend unter Mordverdacht festgenommen.

Heinz König, der Lieferant der Blüten aus Italien, ist erschossen in seinem Wagen aufgefunden worden. Um seinem Mandanten aus der Klemme helfen zu können, braucht Dr. Franck die Dienste Matulas.



Dieser wendet sich zunächst an die Ex-Frau von Ziegler, die bei der Scheidung mit mehreren Diskotheken abgefunden wurde. Dabei lernt er auch Petras neuen Lebensgefährten und Geschäftspartner kennen, den durch Zuhälterei zu Reichtum gekommenen Manfred Kratzer.