Mörderisches Vertrauen

Eigentlich knackte Computerspezialistin Amy die Sicherheitssysteme von Luxusautos nur aus Spaß. Doch dann machte sie das auch für ihren Freund, der die gestohlenen teuren Fahrzeuge an zahlungskräftige Kunden für gutes Geld weiterverkaufte.



Leo kannte das Opfer und fühlt sich nun verpflichtet, dessen Freundin aus der misslichen Lage herauszuhelfen. Benni sieht dagegen in Amy eine intelligente und absolut unschuldige junge Frau, der er zu Gerechtigkeit verhelfen will. Gemeinsam also legen sich Leo und Benni für die neue Mandantin ins Zeug.



Benni sieht gute Chancen, die Beschuldigungen gegen Amy zu entkräften. Denn schließlich bewegte sich Tim Kortner mit seinen Autodiebstählen in einem kriminellen Milieu, und da existieren bekanntermaßen zahlreiche gewaltbereite Neider und Gegner. Unter diesen müsste also auch ein möglicher Täter zu finden sein. Allerdings hält der ermittelnde Kommissar Stolze dagegen: Er hat nichts in diese Richtung ermitteln können, was Amy entlasten könnte.



Leo sieht den Schlüssel zur Aufklärung in dem gestohlenen Fahrzeug. Eventuell könnte daran oder darin etwas Besonderes sein. Er zögert nicht lange und schaut sich das Auto heimlich auf der polizeilichen Verwahrstelle an. Und tatsächlich wird er fündig: In dem Auto wurden Millionen in bar versteckt, zudem ein Peilsender, der das Geld wohl jederzeit orten könnte.



Rasch stöbern nun beide Freunde den Besitzer des Autos auf. Sie gehen davon aus, dass ihm das Geld gehört. Mindestens aber müsste er davon Kenntnis haben. Doch dann mischt sich unvermittelt Anwalt Oskar Renners, Bennis Ex-Schwiegervater, in den Fall ein. Benni und Leo müssen sich gegen einen mächtigen Gegner wehren, ohne dabei Amy aus den Augen zu verlieren.