Benni kann es nicht fassen: Was hat seine 16-jährige Tochter mit dem Mord an Matz Kooser zu tun? Existieren auch von ihr verhängnisvolle Fotos, oder schützt sie nur ihre Freunde aus der Clique? Sein Versuch, Nina und seiner Mandantin Einzelheiten zur Tatnacht zu entlocken, scheitert. Die beiden wollen ihre Freunde nicht verraten.



Zudem muss Benni feststellen, dass er den Vater des toten Matz, der selbst Jurist ist, aus alten Zeiten kennt. Als dem klar wird, dass Bennis Tochter womöglich in den Mord an seinem Sohn verwickelt ist, bezichtigt er ihn, den Fall übernommen zu haben, um seine Tochter zu schützen.