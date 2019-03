Die Darsteller von "Ein Fall für zwei"

Der Traum Schauspieler zu werden war für Wanja Mues (Jahrgang 1973) als Kind zum Greifen nah. Schon bei den Proben seines Vaters, des Theaterschauspielers Dietmar Mues, am Hamburger Schauspielhaus war Wanja mit dabei und spielte - mit anderen Schauspieler-Kindern - im Zuschauerraum oder im Foyer Verstecken. Als sein Vater in dem Stück "In 80 Tagen um die Welt" auf der Bühne stand, durfte Wanja als Komparse einen Affen spielen. Mit acht Jahren sprach er in "Weihnachten an der Front" seinen ersten Text auf der Bühne, und mit elf drehte er seinen ersten Film, den ARD-Dreiteiler "Jokehnen".

Nach dem Abitur absolvierte er eine Schauspielausbildung in Amerika (Actors Studio MFA-program an der News School for Social Research sowie Robert Lewis Theatre Workshop) und war in vielen Fernsehfilmen ("2 1/2 Minuten") und Kinostreifen wie beispielsweise GLOOMY SUNDAY von Rolf Schübel (1999) zu sehen, sowie an der Seite von Nina Hoss in YELLA (2007, Regie: Christian Petzold) und in kleineren Rollen bei internationalen Großproduktionen,wie DER PIANIST von Roman Polanski (2002) und DIE BOURNE VERSCHWÖRUNG von Paul Greengrass (2004). Parallel dazu ist Wanja Mues aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken und gehört vor allem in den deutschen Krimi-Serien wie bspw. „Kommissar Stolberg“, „Tatort“, „SOKO Köln“, „SOKO Wismar“, , „Ein Fall für zwei“, „Der letzte Bulle“, „Wilsberg“ und „Polizeiruf 110“ zum Stammpersonal. Darüber hinaus wirkte er in der mehrfach ausgezeichneten Breloer-Verfilmung „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ mit und übernahm die Rolle des Erzählers (nur Stimme) in Sven Taddikens ZWÖLF METER OHNE KOPF. In „Ein Fall für zwei“ spielt er seit 2014 die Rolle des Privatdetektivs Leo Oswald.

Bildquelle: imago/Hoffmann