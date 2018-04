Todesspiel

In Erfüllung seines Auftrags wird Matula selbst Opfer eines Attentatversuchs, und es gelingt einem Unbekannten, Anke zu töten. Polizei und Staatsanwaltschaft sehen in Thomas Bruck den Hauptverdächtigen, weil er der Hauptnutznießer ihres Todes ist.



Belastend für Thomas sind zudem zwei Tatsachen: Er hat keinen Zeugen für ein Alibi, und der bei dem Anschlag auf Matula benutzte Jeep gehört zum Theater, wurde aber hauptsächlich von Thomas gefahren. Er wendet sich an seinen Anwalt Dr. Franck.