Tödliche Vergangenheit

Der Fall erscheint äußerst widersprüchlich und brisant. Für Benni und seinen Freund, Privatdetektiv Leo, steht schnell fest, dass der Mord in der Tiefgarage nur eine Inszenierung mit zwei Zielen war: Luise Graf wegen eines Immobiliendeals aus dem Weg zu schaffen und Jens Möhring, einen dubiosen und undurchsichtigen Geschäftsmann, als Sündenbock ins Gefängnis zu schicken.



Doch Möhring, den die Polizei durch sein auffälliges Tattoo eindeutig identifizieren konnte, hat ein wasserfestes Alibi. Wie sich herausstellt, hatte er zum Tatzeitpunkt ein Schäferstündchen mit Escort-Dame Nele, Leos Freundin. Videoaufzeichnungen scheinen dies eindeutig zu belegen.



Aber wer hat Interesse, Möhring derartig zu belasten? Und wie ist Renners in diesen Fall verstrickt? Als Leo die Zusammenhänge versteht, überschlagen sich die Ereignisse. Nele wird gekidnappt, Benni verschleppt.



Unvermittelt sieht sich der Privatdetektiv mit seiner Vergangenheit in Südamerika konfrontiert und erkennt, dass auch die Freundschaft zwischen Benni und ihm gezielt zerstört werden soll. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der nicht nur Leo, sondern auch Benni und Nele das Leben kosten kann.