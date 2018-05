Wer die Treue bricht

Sie schlüpft in die Maske seiner Geliebten und lockt ihn zu einem abschließenden Gespräch an ein verstecktes Plätzchen am Mainufer. Dort, wo die Geschichte ihrer leidenschaftlichen Liebe begann, soll sie auch beschlossen werden. Mit den Kugeln aus Ingrids Pistole - es sei denn, Manfred entscheidet sich in letzter Sekunde doch noch für seine Ehefrau.