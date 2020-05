Ein Sommer in Amsterdam

Mia scheint dem jungen Mann gerade recht zu kommen. Die Ehe seiner Eltern ist gescheitert, die Mutter ausgewandert und der Konflikt mit dem strengen Vater kaum zu überwinden. Für Mathijs fühlt sich mit dem Auftauchen von Mia vieles richtig an, hat er doch offensichtlich seine kreative Seite von seiner biologischen Mutter geerbt. Auch Mia, die trotz ihres Schmerzes stets dem Leben zugewandt ist, fühlt sich seit langem wieder an der richtigen Stelle und verliebt sich, ohne es zu wissen, in Mathijs Vater.



Ein humor- und liebevolles Verwirrspiel beginnt, das am Ende beinahe in einem Desaster endet.