Arnfried Lerche als Reddemann und Katernia Medvedeva als Tatjana in "Ein arkes Team - Eine Tote zu viel" (2012)

Außerdem war er in diversen Fernsehfilmen zu sehen, so auch in "Der große Bellheim" von Dieter Wedel. Im ZDF war Arnfried Lerche von 1995 bis 2007 in der Serie "girl friends" zu sehen und ermittelt seit 1997 durchgehend in der Krimireihe "Ein starkes Team" Teamchef Reddemann, der trotz seiner korrekten Art im Notfall auch selbst zu unkonventionellen und nicht gesetzeskonformen Methoden greift.