Elzbieta Plonski war mit dem Junior-Chef, Thomas Fries, liiert und erwartete ein Kind von ihm, so Thomas. Stiefmutter Gudrun dagegen traut jedem auf dem Hof die Vaterschaft zu. Ben Kolberg und Yüksel Üsgüler finden bei der Befragung der polnischen Pflücker heraus, dass Elzbieta eigentlich mit ihrem Landsmann Janusz, der ebenfalls bei Fries arbeitete, verlobt war. Seit der alte Fries ihn vor Kurzem vom Hof gejagt hat, ist Janusz untergetaucht.



Handelt es sich bei der Tat um ein Eifersuchtsdrama? Umgehend wird die Fahndung nach dem Ex-Verlobten ausgeschrieben. Thomas Fries wiederum wirkt nach dem Tod Elzbietas völlig verzweifelt, sodass er als Täter kaum infrage zu kommen scheint.



Harald Fries, der selbstherrlich den Hof regiert, macht sich nicht einmal die Mühe zu leugnen, dass er seine Arbeiter wie Leibeigene behandelt. Von der "Besetzungscouch" beim alten Fries weiß hier jeder. Seine Frau Gudrun scheinen die Eskapaden ihres Mannes kaltzulassen, für die Tote hat sie keinerlei Sympathien.



Otto, der nahe des Geschehens zur Kur in einer Klinik ist, beschließt, inkognito in der "Preussenschänke" von Werner Dampmann zu ermitteln. Dort wurde Janusz nach einem Erntefest zuletzt gesichtet. Mit wem Elzbieta in jener Nacht verschwand, will hier niemand gesehen haben. Getarnt als Patient aus der Mayr-Kurklinik macht Otto interessante Beobachtungen und erfährt schließlich Details, die das "starke Team" auf eine heiße Spur führen.