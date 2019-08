Nicole Soders ist Zahnarzt-Gattin und für Wohltätigkeitsveranstaltungen tätig. Jennifer Stude ist eine bekannte Kolumnistin und Buchautorin - Teamchef Reddemann liest begeistert ihre astrologischen Bücher. Und Anna-Lena Reibert ist eine ehrgeizige Assistenzärztin.



Ben recherchiert, dass sie gemeinsam mit Miriam in einer Abitur-Klasse und sehr eng befreundet waren. Verena und Otto ermitteln, dass Miriam die drei erpresst hat, um sich in Berlin eine neue Existenz aufbauen zu können. Die Vergangenheit der Mädchen ermöglichte ihr das, denn sie birgt ein Geheimnis. Die überlebenden "Blutsschwestern" werden durch die hartnäckigen Ermittlungen nervös.



Jugendpfleger Ralf Heinze und Automechaniker Henning Gehrcke werden vom Team ebenfalls in die Untersuchung einbezogen. Gehrcke manipuliert die Bremsen in Anna-Lena Reiberts Auto. Sie überlebt leicht verletzt. Heinze attackiert Nicole Soders. Sie versucht, sich umzubringen.



Der Kontakt zu einem pensionierten Polizeibeamten aus einem Städtchen an der Ostsee lüftet das Geheimnis. Die "Blutsschwestern" wurden vor zehn Jahren beschuldigt, während einer Klassenfahrt eine Mitschülerin ermordet zu haben. Stichhaltige, vor Gericht verwertbare Beweise, konnte die Polizei allerdings damals nicht finden.



Das Team kann schließlich den Mord an Miriam Förster aufklären und dadurch auch die Tötung an der Ostsee. Und Verena, Otto und Ben verhindern in letzter Sekunde einen weiteren Mord.