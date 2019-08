Berger hat dem Neuköllner Neu-Unternehmer Konrad Schuster einen großzügigen Kredit gewährt, ohne dass dieser einen Bürgen oder Vermögen hatte. Der Grund dafür wirft ein anderes Licht auf die schöne Jenny. Verenas Bild von ihr scheint sich zu bestätigen. Offenkundig ist sie Schusters Sandkastenliebe aus einem Neuköllner Armutsgebiet und war bis vor Kurzem seine Freundin. Zur Einfädelung des Kredits prostituierte sie sich für Schuster. Der wollte endlich ran ans große Geld, nachdem er im Leben eigentlich nur gescheitert ist. Doch jetzt ist sein mittelgroßes Bauprojekt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Am Abend vor dem Mord trafen sich Berger und Schuster. Der Kredit sollte gekündigt werden.



Susanne und Gregor Berger haben gelogen. Beide wussten von Mathias' Beziehung zu Jenny. Und Verena hat sich doch in Jenny geirrt. Diese hatte sich wirklich in Mathias Berger verliebt und ist jetzt von ihm schwanger. Schuster versucht verzweifelt, sie zurückzugewinnen. Sowohl Schuster als auch die Bergers haben also massive Motive für den Mord. Aber sie verfügen über Alibis.



Otto ist gezwungen, Jennys Kollegen Armin zum Verhör mit auf die Wache zu nehmen. Seine immer rabiater werdende Werbung um die Kollegin rückt auch ihn in den Kreis der Verdächtigen. Dann wird Jenny im Schwimmbad überfallen. Der Täter kann entkommen, aber das "starke Team" ist der Lösung des Falls einen entscheidenden Schritt näher gekommen.