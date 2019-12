Stefan Kopp, ein alter Freund von Linett, steht nach Jahren plötzlich vor ihrer Haustür. Eigentlich braucht er ihre Hilfe, doch so weit kommt er gar nicht, denn Linett wird zu einem Tatort gerufen. Im Schwimmbecken einer Sauna wird der Anwalt Richard Siebert tot aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass er brutal ins Becken gestoßen wurde. Eine Angestellte des Bades hatte den Toten am Abend zuvor in hitziger Diskussion gesehen.



Der unverheiratete Richard Siebert war Rechtsanwalt und Notar, sein Hauptklient war die Diensberg Immobiliengesellschaft, die Bettina Diensberg und ihrem 15 Jahre jüngeren Mann Lucas Diensberg gehört. Auch Linetts Jugendfreund Stefan Kopp war Mitarbeiter in dieser Immobiliengesellschaft, und so tauchen Linett und Otto in die unsaubere Welt des Immobiliengeschäfts ein.



Es gelingt ihnen, über Sieberts Rechtsanwaltsgehilfin Sarah Prager mehr über den Toten zu erfahren. Sie berichtet, dass Siebert jeden Dienstagabend in die Sauna ging, zuletzt in Begleitung von jenem Herrn Kopp, der nun auf der Flucht ist. Die persönlichen Verstrickungen von Linett spalten das "starke Team" in zwei Lager, denn es sieht mehr und mehr so aus, als hätte Kopp Richard Siebert tatsächlich ermordet.