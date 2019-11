Dann wird Schneiders siebenjährige Tochter entführt, um dem Mordauftrag Nachdruck zu verleihen. Schneider flieht aus dem Polizeigewahrsam, und Otto und Verena können erst im letzten Moment verhindern, dass er Rössner doch noch tötet. Aber das Kind ist weiterhin in Lebensgefahr. Das Ultimatum für die Erfüllung des Auftrags läuft.



Das "starke Team" ist gezwungen, Rössners Erschießung vor der Öffentlichkeit zu simulieren. Aber das Mädchen bleibt verschwunden. Das "Team" sucht mit vereinten Kräften nach den Hintermännern des Mordauftrags und dem Kindesentführer. In Verdacht geraten Rössners jüngere, attraktive Frau Eva, ihr vermeintlicher Geliebter, der Restaurantbesitzer Christian Osterkorn, sowie der ehemalige Forschungsleiter des Pharmaunternehmens, Dr. Martin Pohl. Das Unternehmen steht in Fusionsverhandlungen mit einem amerikanischen Konkurrenten.



Doch erst nach überraschenden Wendungen gelingt es Otto, Verena, Yüksel und Ben, die Verdächtigen gegeneinander auszuspielen, den Ursprung der mörderischen Intrige aufzudecken und das Kind zu retten.