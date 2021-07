Doch angeblich ist Jennifer nicht zu dem Treffen gekommen, glaubt man Wiesholler und dem zwielichtigen Chef der Hostessen-Agentur, von Hacht. So scheint der verheiratete Wiesholler zunächst entlastet, und seine eindeutigen Absichten bleiben durch die Diskretion der Ermittler von seiner eifersüchtigen Gattin unentdeckt. Eine Liste mit Jennifers Kunden und die Untersuchung ihres Computers führen die Ermittler auf eine neue Spur: Jennifer scheint den Bundestagsabgeordneten Steingruber mit brisanten Videoaufnahmen erpresst zu haben.



Während Steingruber unter Mordverdacht gerät, erlebt Verena eine Überraschung. Bei einem spontanen Besuch auf Overbecks Boot lernt sie nicht nur dessen Freund Ulrich Baring kennen, sondern trifft auch auf Kai Wiesholler und erfährt, dass die drei von Jugend an die besten Freunde sind.



Dann überschlagen sich die Ereignisse: Steingruber erhält eine neue erpresserische Forderung. Das "starke Team" stellt dem Erpresser eine Falle und schnappt - Maria. Sie hatte ihre Freundin Jennifer hintergangen, um Geld für eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Freund zu haben. Als Mörderin scheidet Maria jedoch aus. Auch Steingruber kommt durch eine Zeugenaussage unerwartet zu einem hieb- und stichfesten Alibi, und das "starke Team" steht wieder ganz am Anfang.



Als neue Hinweise auf Wieshollers Brutalität ihn in den Fokus der Ermittlungen rücken, werfen diese auch einen Schatten auf Overbecks und Verenas Beziehung, denn Overbeck nimmt seinen Freund in Schutz. Loyalität seinem besten Freund gegenüber scheint ihm wichtiger zu sein als Verena. Als sich der Verdacht gegen Wiesholler weiter erhärtet, wird dieser tot aufgefunden. Zunächst scheint alles auf Selbstmord hinzuweisen. Doch der Schein trügt, und den Ermittlern stellen sich neue Fragen.