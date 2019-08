Offenkundig geht es um ein Millionen-Geschäft, den Handel mit geraubten Bildern und Kunstgegenständen.



Weil Markwart angeblich unter Flugangst leidet, bleibt Verena und Otto nichts anderes übrig, als ihn persönlich mit dem Zug nach Berlin zu holen, wo er vor Gericht gestellt werden soll. Ihre tschechischen Kollegen sind Kripo-Chef Miroslav Fleiser, die Leiterin der Sondereinheit gegen organisierte Kriminalität, Iva Svarcova, und deren Assistent Ludvik Hrubec.



Auf dem Bahnhof in Prag wird Markwart in einer exakt geplanten Aktion befreit. Verena gerät bei seiner Verfolgung in die Hände der Gangster. Otto ist außer sich vor Sorge und Wut. Anscheinend gibt es einen korrupten Polizeibeamten, der seine Mafia-Freunde mit den nötigen Informationen beliefert. Gegen den Befehl von Reddemann, der die Schusswunde überlebt hat und auf dem Weg der Besserung ist, bleibt Otto in Prag und ermittelt auf eigene Faust weiter. Er stößt bald auf Pavel Vavrina, einen Geschäftsmann und eine "Stütze der Prager Gesellschaft". Ottos Misstrauen gegen Iva und Ludvik erhält neue Nahrung, weil diese sich im besten Einvernehmen mit diesem schwerreichen Ex-Kommunisten befinden, dessen dunkle Geschäfte selbst in Deutschland aktenkundig sind.



Verena gelingt es mithilfe der jungen Prostituierten Marketa, sich zu befreien. Marketa wird später eine wichtige Zeugin sein. Je mehr das "starke Team" glauben muss, dass Vavrina tatsächlich nur noch legale Geschäfte betreibt, desto mehr gerät sein Sohn Zdenek in Verdacht, für das Berliner Blutbad verantwortlich zu sein. Zdenek, der bislang eher als Playboy auffiel, will mit aller Macht ein eigenes kriminelles Imperium aufbauen. Dabei kommt er mächtigen Moskauer Bossen in die Quere.



Im richtigen Moment wissen Verena und Otto, wer unter den Prager Kollegen auf der richtigen und wer auf der falschen Seite steht. Sie geraten trotzdem einmal mehr in Lebensgefahr. Und die Lösung des Falls treibt einen Vater-Sohn-Konflikt zu einem traurigen Höhepunkt.