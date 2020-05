Unter einem Vorwand nimmt Ben Kontakt zu Nathalie auf und verbringt eine leidenschaftliche Nacht mit ihr. Jetzt ist er überzeugt: Er muss sich geirrt haben. Als er aber später eine Waffe bei ihr entdeckt, vertraut er sich Otto Garber und Linett Wachow an.



Eine Abhöraktion bringt Gewissheit: Nathalie, ihr Freund Niko Schrader und ein Mann namens Mario haben sich die Waffen besorgt, um einen von Mario ausgedachten Plan in die Tat umzusetzen. Von nun an ist Ben hin- und hergerissen zwischen der neu entflammten Liebe und seiner Ermittlungsarbeit als Polizist.



Dann bekommt das mörderische Trio Bens wahre Identität heraus, ohne dass dieser es weiß. Otto und Linett, mittlerweile ein eingespieltes Duo, bleiben nur noch 72 Stunden, um das große Verbrechen zu verhindern und Ben zu retten.