Otto und Verena haben eine ähnliche Vermutung. Ihre Ermittlungen führen sie zu Nicolai Rataev, einem Ladenkettenbesitzer und angesehenen Herrn der russischen Gemeinschaft. Der Killer soll in Rataevs Geschäft gearbeitet haben.



Als die Kommissare das Versteck der Elliotts aufspüren, ist das Paar schon wieder weg. Nur der gesuchte Scharfschütze liegt tot auf dem Boden. Doch die Gefahr ist nicht gebannt. Christiane und Alwin finden Zuflucht in der Werkstatt von Rolf Becker, einem alten Freund von Alwin. Christiane glaubt noch immer, sie müssten sich verstecken, weil Alwin vor 20 Jahren Probleme mit der Berliner Polizei hatte. Langsam wird Otto und Verena klar, dass sie sich auf den Spuren einer gescheiterten Geheimdienstaktion des Kalten Krieges befinden.



Becker war in den 80er Jahren Fluchthelfer. In diesem Jahrzehnt laufen auch die Fäden zu den anderen Beteiligten zusammen. Damals war Elliott in der Stiftung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft beschäftigt und Rataev bei der sowjetischen Handelsmission. Schnell wird deutlich, dass sich ihre Wege gekreuzt haben und hier noch eine Rechnung offen ist. Im letzten Moment gelingt es den scharfsinnigen Ermittlern, einen raffinierten Racheplan zu durchkreuzen und das tödliche Ende einer Geiselnahme zu verhindern.



Nach getaner Arbeit überrascht sich das ungleiche Duo mit einem Geschenk zu seinem 20. Jubiläum. Keiner der beiden hat vergessen, dass sie trotz der vielen Kabbeleien, Verenas Eigensinnigkeit und Ottos Berliner Schnauze schon so lange ein starkes Team bilden. Gemeinsam geht es zur Feier des Tages auf die Trabrennbahn - ein lang ersehnter Traum, besonders von Otto.