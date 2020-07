Das "starke Team" findet heraus, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Toten gibt: Günther Berger hatte kurz vor seinem Tod einen Brief an Lais Nichte Kim geschrieben. Dominik, Sohn aus erster Ehe, weiß von keiner Verbindung zwischen seinem Vater und der vietnamesischen Familie, auch Bergers junge Frau Maike, die Geschäftsführerin seiner karitativen Stiftung, hat keine Erklärung dafür.



Immer tiefer tauchen Otto und Verena in die Lebenswelten der Opfer ein und erfahren schließlich, dass Kims Onkel ein Spieler war und dringend Geld brauchte. Doch auch in der Familie des vermögenden Rentners tun sich ungeahnte Abgründe auf. Wusste der alte Berger, dass Sohn Dominik sich an seinem Geld bediente, weil er in finanzielle Schwierigkeiten geraten war? Ahnte er etwas von den Machenschaften seiner Stiftung, die die Klinik seines vermeintlichen Freundes bevorteilte?



Der Fall entwickelt sich zu einem Familiendrama, dessen Wurzeln fast ein halbes Jahrhundert zurückreichen.