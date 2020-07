Lust auf Lavendel?

Medical meets Familiensaga in der Provence. Die neue Herzkino-Reihe entführt in eine der schönsten Gegenden Frankreichs. Im Notfall sind Véronique Gilbert (Friederike Linke) und der zugereiste Pariser Arzt Dr. Hugo Simon (Nico Rogner) in der Landarztpraxis der Gilberts ein gutes Team. Ansonsten ein streitlustiges Duo - wobei für Véro auch noch die eigene Familie eine echte Herausforderung darstellt ...