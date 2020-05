Währenddessen versucht der neue Arzt, Dr. Hugo Simon, in Talon Fuß zu fassen. Seine Pariser Herkunft und sein Hang zu neuen Methoden sorgen für Zurückhaltung bei den Dorfbewohnern. Sie wollen lieber, dass Véro als Tochter des verstorbenen Arztes Serge die Praxis übernimmt. Als fast das gesamte Dorf an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, ist Dr. Simon gezwungen, mit Véro zusammenzuarbeiten. Die beiden stehen sich nach wie vor äußerst skeptisch gegenüber und liefern sich bei jeder Gelegenheit einen heftigen Schlagabtausch. Wenn es hart auf hart kommt, geben Véro und ihr provokanter Kollege und smarter Kontrahent Hugo allerdings ein gutes Team ab.



Doch Véro steht weiterhin ohne Abschlussprüfung da. Ihr Vater hat im Testament verfügt, dass sie nur mit Abschluss-Examen seine Praxis erben kann. Wird es Véro gelingen, ihre Angst zu überwinden? Vielleicht helfen ja die Kräuter-Mischungen ihrer Halbschwester Isabelle, die mit Véros Mutter Thérèse ein Heilkräuter-Start-up gründen will.



Als dann auch noch Véros Tante Catherine schwer erkrankt, steht die Familie Gilbert vor einer weiteren Herausforderung: Es muss dringend ein passender Stammzellenspender gefunden werden. Doch Catherine ist mit ihrer Schwester Thérèse seit vielen Jahren zerstritten.



"Ein Tisch in der Provence" bietet kleine wie große, bewegende Fälle, die mal naturheilkundlich, mal psychologisch, manchmal auch mit schulmedizinischen Methoden gelöst werden - vor dem malerischen Hintergrund der Provence.