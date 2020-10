Wenn man sich was traut am Sonntag Abend ... Wir treffen Annette Frier und Regisseur Holger Haase in der Live-Schalte bei Regen und Wind. Beide empfehlen das Programm nur mit Einschränkung!

1 min 1 min 25.10.2020 25.10.2020 Video verfügbar bis 24.10.2021 Video herunterladen