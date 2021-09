Das neue Gleichgewicht wird zusätzlich torpediert durch den vermeintlichen Waffenstillstand mit Nils, der jetzt fest bei Christina wohnt, und Ellas Platz neben Christina streitig macht.



Jannis' schlechtes Gewissen Ella gegenüber ist riesig. Diese intensiviert in der Folge ihr Kung-Fu-Training und nähert sich ihrem Trainer Arndt Engler weiter an.



Zur gleichen Zeit wird Henni in der Wassersportschule ihres Ex-Freundes Jochen aufgegriffen, der sie gerade für die neue Tauchlehrerin verlassen hat. Henni steht mitten im Chaos aus umgestürzten Surfbrettern und Neoprenanzügen und sagt aus, dass sie aus Rache an Jochen gehandelt habe. Doch Ella findet heraus, dass nicht Henni, sondern ihr Bruder Axel nachts in die Wassersportschule eingebrochen ist, Geld gestohlen und seine Schwester um ein Alibi gebeten hat.



Es wird immer klarer, dass Henni sich in einer emotionalen Abhängigkeit von ihrer Familie befindet, die ihre Gutmütigkeit ausnutzt. Ella drängt Henni, sich aus dem Familienband zu lösen und sich zu emanzipieren, damit sie ihren Dorfladen vor dem finanziellen Aus bewahrt.



Auch Christina muss erkennen, dass sie in ihrer Beziehung zu Nils in einem für sie unbefriedigenden alten Muster verharrt.