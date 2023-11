Køster erfährt, dass die Eltern von Nikolaj ein millionenschweres Unternehmen führen. Da er 350.000 Kronen benötigt, um sein Auto bei den Schweden auszulösen, erpresst er die beiden um genau diese Summe. Ansonsten will er öffentlich machen, was bei dem "Private Cleaning" passiert ist. Elvira bangt derweil um das Leben von Sixten. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und konfrontiert den Drogendealer Leo mit der Frage, ob er ihrem Bruder absichtlich schlechten Stoff verkauft habe. Leo beteuert, dass er so etwas niemals tun würde. Als Elvira ins Krankenhaus zurückkehrt, geht es Sixten bereits besser. Derweil droht Zora damit, Køsters Frau die Wahrheit über dessen heimliche Machenschaften zu erzählen und auch, Elvira etwas anzutun. Um das zu verhindern, soll Køster ihr dabei helfen, dass Candy ihren Sohn Sun zurückbekommt. Angeblich soll sich die verschwundene Sexarbeiterin in Deutschland aufhalten. Auf Betreiben von Køster stimmt Elvira zu, dass Zora den Jungen bei ihr abholen darf. Das erweist sich als schwerer Fehler.