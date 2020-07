Casey kommt nicht allein zurück auf die Farm, sondern in Begleitung des achtjährigen Tommy, bei dem es sich angeblich um den Sohn einer Freundin handelt, auf den Casey nur aufpasst. Und so recht scheint Casey nicht mit der Wahrheit herauszuwollen, was es mit dem Jungen auf sich hat.



Als sie ihren Ex-Verlobten Jon wieder trifft, den sie damals Hals über Kopf hat sitzen lassen, kommt ihm der Verdacht, dass Tommy sein Sohn sein könnte. Jon ist inzwischen Staatsanwalt und stellt Erkundigungen an. Das Geheimnis um Tommy belastet das Verhältnis zwischen Casey und Jon, denn auch nach der langen Zeit der Trennung flammt die alte Liebe zwischen den beiden erneut auf. Doch Casey kann sich nicht frei in diese neue Liebe fallen lassen, hat sie doch Angst davor, dass Jon hinter das Geheimnis des Jungen kommt.