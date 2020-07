Emilie Richards: Für immer Neuseeland

Unterdessen zieht auf dem Nachbargrundstück des Hotels der Millionär Nicholas Chandler ein. Er hat sich, nachdem man ihn des Mordes an seiner Frau angeklagt hat, in das einsam gelegene Ferienhaus eines Freundes zurückgezogen, um dem Rummel um seine Person zu entfliehen. Er gibt sich als ein anderer aus und nennt sich Colin Channing. Der Prozess steht noch bevor, aber alle Indizien sprechen gegen ihn, auch wenn er seine Unschuld beteuert.



So begegnet er auch anfangs Tina, die es liebt, jeden Morgen an seinem Privatstrand zu baden, sehr unfreundlich und schroff. Doch durch ihren Charme und ungebrochenen Optimismus schafft Tina es, Colins harte Schale zu knacken, und er öffnet sich ihr und den Kindern.



Unterdessen wächst Robins Ablehnung gegen Tina. Seine Trauer über den Verlust des Vaters wandelt sich immer mehr in Hass gegen sie, sie ist für ihn das Sinnbild seines Verlustes. Tina muss um Robins Akzeptanz und Liebe kämpfen. Dabei hilft ihr Colin, der leichter Zugang zu dem Jungen findet.



Tina und Colin kommen sich näher, doch noch weiß Tina nichts von Colins Unglück und dem bevorstehenden Prozess. Die Ereignisse spitzen sich zu, als Colin kurz vor Prozessbeginn durch eine weitere Aussage schwer belastet wird. Eine Verurteilung scheint unabwendbar.