Dillon wiederum ist vom ersten Moment an verzaubert von Kelsey. Er erzählt ihr von dem Wrack der "Golden Crown", das Jake aufgespürt hat, in dem sich ein Goldschatz und ein großer Opal befinden sollen. Als Jake bei einem Tauchgang fast ums Leben kommt, scheint das Eis zwischen Vater und Tochter gebrochen.



Doch als Kelsey und Dillon eigene Recherchen unternehmen und sich dabei näherkommen, fühlt Jake sich hintergangen. Ein Einbruch auf dem Boot und im Haus deutet darauf hin, dass noch jemand an dem Schatz interessiert ist.