Denn wie immer hört Timothy ihr nicht richtig zu. Er ist in Gedanken bei einem wichtigen bevorstehenden Projekt: der Bestandsaufnahme der im Nationalpark lagernden Bodenschätze wie Gold, Zink und Kupfer. Die ersten Bohrungen sollen bereits am nächsten Tag stattfinden, aber das Projekt ist in ganz Neuseeland umstritten. Die Gegner fürchten um den Erhalt des Nationalparks.



Sam und die Familie, in der er nach dem Tod seiner Eltern aufwuchs, gehören zu den Gegnern dieses Projekts. Sein Ziehvater Claude ist Ranger im Nationalpark und zuständig für die Seehunde der Region. Claudes Tochter Joyce und ihr Mann Leon gehören einer Gruppe an, die die Bohrungen am Strand verhindern will.



Bei einem Anschlag von Umweltaktivisten auf die mobilen Büros und Bohrgeräte von Timothys Firma wird die neunjährige Laurie verletzt. Als Sam an den Tatort gerufen wird, steht die Kleine unter Schock und kann sich an nichts erinnern. Sam bittet Psychotherapeutin Antoinette um Hilfe. Sie versucht, Lauries Trauma mithilfe von Hypnose zu überwinden. Durch die gemeinsame Behandlung von Laurie kommen sich Antoinette und Sam näher und verlieben sich.



Doch Timothy beginnt, um seine Frau zu kämpfen. Während Antoinette plötzlich zwischen zwei Männern steht, beginnen die polizeilichen Ermittlungen gegen die Attentäter. Es verdichten sich Hinweise, dass Sam, Claude und die Gruppe der Ranger aus dem Nationalpark mit der Geschichte zu tun haben. Als Antoinette trotz ihrer Liebe zu Sam ihrer Ehe noch eine Chance geben will, zeigt sich, dass Timothy ein doppeltes Spiel spielt.